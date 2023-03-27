В Париже считают, что Макрон для Франции опаснее Путина и Си Цзиньпина

Бывший депутат Европарламента, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в понедельник, 27 марта, заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон своей деятельностью создает большую угрозу безопасности страны, чем главы России и Китая, – сообщают СМИ.
В своем микроблоге в Twitter Филиппо написал: «Дональд Трамп как-то заявил, что Америку уничтожат не внешние силы, а больные и радикальные политики. Они являются самой большой угрозой для Соединенных Штатов. Так вот, во Франции точно так же! Для французов Макрон – гораздо большая угроза, чем Путин или Си Цзиньпин!»
Париж, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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