Захарова: Неадекватная реакция Запада на российско-белорусское сотрудничество в ядерной сфере вызывает недоумение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 27 марта, заявила, что вызывает недоумение неадекватная реакция стран Запада относительно российско-белорусского взаимодействия в ядерной сфере.

В комментарии Захаровой, размещенном в Telegram-канале МИД России, говорится: «Неадекватная реакция ряда западных столиц на решения относительно развития нашего взаимодействия с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Неоспоримые факты говорят о том, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых «совместных ядерных миссий» и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий. В центре данной концепции находится принадлежащее США ядерное оружие, развёрнутое на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции. Достоянием общественности является также очевидный факт доктринального понижения Вашингтоном в последние годы порога применения ядерного оружия с переносом фокуса на «ограниченные сценарии» его использования».

«С озабоченностью отмечаем звучащие в последнее время призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе с продвижением соответствующей инфраструктуры к рубежам Союзного государства России и Белоруссии. В условиях развязанной Западом против России тотальной гибридной войны и заявленного США и НАТО намерения нанести нам «стратегическое поражение» рассчитывать и дальше на полное отсутствие каких-либо военно-технических контрмер с нашей стороны в указанной области было наивно. Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и её союзников», – подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»