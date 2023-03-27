Совбез ООН не принял российско-китайскую резолюцию по терактам на «Северных потоках»

Совет Безопасности ООН в понедельник, 27 марта, при отсутствии голосов «против» все-таки не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании теракта на газопроводах «Северный поток 1 и 2», – сообщают СМИ.

Как сообщает ТАСС, против резолюции не проголосовал никто. Поддержали – Россия, Китай и Бразилия, а Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония воздержались. Соавторами российско-китайской резолюции выступили также Белоруссия, Сирия, Эритрея, Венесуэла, Никарагуа и КНДР, но они не входят в состав Совбеза ООН и поэтому в голосовании не участвовали.

Резолюция для ее принятия должна набрать девять из 15 голосов, при этом ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.

Постпред России при ООН Василий Небензя по итогам голосования Совбеза заявил: «У России есть серьезные и обоснованные сомнения в объективности национальных расследований теракта на «Северных потоках». США и их союзники пытаются замести следы по теракту на «Северных потоках», вбрасывая бредовые версии.

В свою очередь, постпред КНР заявил, что китайская сторона «сожалеет, что СБ ООН не принял резолюцию о проведении международного расследования теракта на «Северных потоках» и надеется, что оно все же состоится и его итоги будут представлены как можно скорее».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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