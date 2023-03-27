Лавров может принять участие в заседаниях Совбеза ООН в апреле

Постоянный представитель России про ООН Василий Небензя, в понедельник, 27 марта, заявил, что апреле, когда Россия стане председателем Совбеза, в некоторых заседаниях может принять участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Небензя сказал: «Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний».

Кроме того, российский постпред на заседании СБ ООН по итогам голосования по российско-китайской резолюции по теракту на «Северных потоках», заявил, что Россия сделает нужные выводы.

«Нужные выводы мы для себя сделаем. Уверены, что более подробные факты еще всплывут и все причастные к диверсии против «Северного потока» будут выявлены, а все подробности этого преступления раскрыты», – сказал российский дипломт.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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