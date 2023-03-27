Голландские военные интегрируются в Бундесвер

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, заявил, что третья бригада из Нидерландов будет передана немецкой в рамках углубления сотрудничества в военной сфере, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Шольц сказал: «Через три дня мы завершим полную интеграцию всей третьей голландской бригады в структуры Бундесвера. Это веха и стимул для продолжения и дальнейшего углубления взаимного переплетения военных структур и нашего сотрудничества в области вооружений. Такая интеграция вооруженных сил двух стран уникальна для Европы».

Роттердам, Иван Бабурин

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