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Вторник, 28 марта 2023, 01:25 мск

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Голландские военные интегрируются в Бундесвер

Архив. Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архив, фото: пресс-служба Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, заявил, что третья бригада из Нидерландов будет передана немецкой в рамках углубления сотрудничества в военной сфере, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Шольц сказал: «Через три дня мы завершим полную интеграцию всей третьей голландской бригады в структуры Бундесвера. Это веха и стимул для продолжения и дальнейшего углубления взаимного переплетения военных структур и нашего сотрудничества в области вооружений. Такая интеграция вооруженных сил двух стран уникальна для Европы».

Роттердам, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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