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Вторник, 28 марта 2023, 08:32 мск

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Трамп предрек Украине уничтожение за полтора года

Фото: Reuters

Украине грозит уничтожение в течение полутора лет, если не получится урегулировать конфликт. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Политик предположил, что кризис на Украине не разрешится до президентских выборов в США в 2024 году, и вновь заявил, что политика действующего президента Джо Байдена может привести к третьей мировой войне.

Экс-президент подчеркнул, что украинский конфликт должен быть закончен «прямо сейчас». «Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

По его утверждению, если кризис не разрешится, он сможет его урегулировать «за 24 часа с Путиным и Зеленским». По его словам, это будут «очень простые переговоры». Однако политик не стал раскрывать их сути, сославшись на то, что в противном случае они не сработают.

Надо отметить, что Трамп ранее уже заявлял, что в случае победы на президентских выборах он смог бы за сутки урегулировать украинский конфликт. При это он не раскрыл, как именно будет добиваться этого.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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