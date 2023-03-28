Рейтинг Макрона обвалился ниже 30%

Только 28% опрошенных французов довольны работой президента Франции Эмманюэля Макрона. Рейтинг одобрения главы государства упал до минимума за последние четыре года, следует из данных исследования компании BVA.

Доля одобривших работу Макрона на посту президента с конца февраля упала на шесть процентных пунктов. Рейтинг французского лидера приближается к 26% – таким он был в разгар выступлений «желтых жилетов» в ноябре 2018 года.

70% французов высказались против принятия закона о повышении пенсионного возраста. 64% респондентов одобрили все мирные способы протеста против пенсионной реформы.

Рейтинг премьер-министра Элизабет Борн также достиг минимума с момента ее назначения в мае 2022 года. Он сравнялся с показателем Макрона – 28%, приводит данные ТАСС.

Опрос проведен 24-25 марта среди тысячи жителей Франции старше 18 лет.

Профсоюзы попросили Макрона «поставить на паузу» пенсионную реформу, чтобы снизить накал возмущения в обществе. МВД Франции отправило на улицы более 13 тыс. полицейских – больше, чем когда-либо. Но и они не всегда справляются с участниками протестов. Митингующие все чаще высказывают критику в адрес именно Макрона.

Страдает транспортное движение внутри страны из-за забастовок транспортников и энергетиков. Началась нехватка топлива: на 17% заправок в стране как минимум один продукт отсутствует. Входы в университеты блокируются, передает Reuters.

Париж, Наталья Рязанова

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