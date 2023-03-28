Спецпредставитель ЕС по санкциям приехал с проверкой в Киргизию

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан на брифинге в Бишкеке во вторник, 28 марта, заявил, что прибыл в Центральную Азию реализовывать эффективную имплементацию санкций против России, – сообщают СМИ

В ходе общения с журналистами О'Салливан сказал: «Комиссия ЕС по санкциям отметила рост торгового оборота Киргизии с Россией после принятия Европой антироссийских санкций. Мы хотим знать: у вас выросли запросы и аппетиты или же товары экспортируются в Россию, что в свою очередь повлечет проблемы. Мы не хотели бы, чтобы вопрос санкций был причиной ухудшения отношений между Европейским союзом и Киргизией. Наша задача обеспечить эффективную имплементацию санкций».

«Для меня важно установить диалог с властями Киргизии, чтобы получить точную информацию о торговых потоках и мерах по обеспечению антироссийских санкций. Мы работаем, чтобы укрепить и улучшить отношения Европейского союза и Киргизии. Для этого нужен диалог, чтобы получить точную информацию о торговых потоках и мерах, которые будут приняты. Мы готовы предоставить помощь, чтобы повысить потенциал контролирующих органов», – заявил спецпредставитель ЕС и добавил: «Несмотря на все уважение к мнению других стран, они не должны помогать России обходить европейские санкции».

Бишкек, Иван Бабурин

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