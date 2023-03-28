США не собираются прекращать разведполеты беспилотников над Черным морем

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе во вторник, 28 марта, заявил, что Соединенные Штаты продолжат разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал: «Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации».

На уточняющий вопрос «продолжаются ли полеты над Черным морем в районе, где потерпел крушение MQ-9 Reaper после встречи с российскими истребителями» Остин отвечать отказался.

Вашингтон, Иван Бабурин

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