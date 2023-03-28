Британия согласится на окончание украинского конфликта, когда Киев окажется в сильной позиции

Премьер-министр Великобритании на слушаниях в Палате общин Соединенного королевства во вторник, 28 марта, заявил, что Лондон согласится на окончание конфликта на Украине только, когда Киев окажется наиболее сильной позиции, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, допускает ли Великобритания сценарий завершения конфликта на Украине, если часть территорий останется за Россией, Сунак сказал: «Украинцам решать, что приемлемо для них. Никто не должен диктовать Украине. Но наша задача, как я это понимаю, состоит в том, чтобы Украина была по возможности в максимально сильной позиции, когда они посчитают, что пришло время для переговоров. Мы с союзниками в ближайшие месяцы активизируем усилия по поставке вооружений Киеву».

«Надеюсь, что Китай сможет убедить Россию вывести свои войска с Украины», – добавил также глава британского правительства.

Лондон, Иван Бабурин

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