Власти Франции ликвидируют экодвижение из-за участия в беспорядках

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен во вторник, 28 марта, объявил о начале процедуры ликвидации экологического движения Soulevements de la Terre (Восстания земли), из-за беспорядков устроенных движением, в ходе которых пострадали правоохранители, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Дарманен написал: «Повторяющиеся акты насилия, нападения на представителей правопорядка, призывы к восстанию… Soulevements de la Terre продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют. Взяв на себя ответственность, я запускаю процедур роспуска этой группировки».

Следует напомнить, что ранее телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Сент-Солине сообщал, что в ходе беспорядков на экологической демонстрации в минувшую субботу были ранены 47 жандармов и около 45 жандармов подали жалобы на насилие в их отношении. Всего во время акции экологов пострадали около 200 человек.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»