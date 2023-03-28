США поставляют Киеву «мелкие, быстрые и маневренные БПЛА»

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США во вторник, 28 марта, заявил, что Соединенные Штаты поставляют киевскому режиму «мелкие, быстрые и маневренные беспилотные летательные системы», – сообщают СМИ.

Во время выступления Милли поддержал шефа Пентагона Ллойда Остина в том, что США не планируют передавать Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, как ранее упавший в Черное море после встречи с российскими истребителями.

«Во-первых, этот летательный аппарат не обладает живучестью, он большой и медленный. Его собьют российские системы ПВО. Кроме того, MQ-9 Reaper по сути, не предоставляет никаких дополнительных возможностей ведения разведки по сравнению с более мелкими, быстрыми и маневренными беспилотными летательными системами, которые поставляются Киеву Соединенными Штатами и рядом других стран».

Вашингтон, Иван Бабурин

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