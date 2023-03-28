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NewDayNews.ru

Вторник, 28 марта 2023, 21:06 мск

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Будапешт и дальше будет блокировать европейские санкции против «российского атома»

Фото: pixabay.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с вице-премьером России Александром Новаком заявил, что Венгрия и дальше будет и блокировать санкции ЕС против ядерной энергетики, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей во вторник, 28 марта, Сийярто написал: «Мы поговорили (с Новаком, – прим.ред.) о строительстве новых блоков АЭС «Пакш», договорились, что подготовительные работы идут и поскольку новые ядерные мощности необходимы с точки зрения венгерской энергобезопасности, поэтому правительство и дальше будет препятствовать всяким санкционным стремлениям, бьющим по ядерной отрасли».

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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