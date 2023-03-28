Глава ПМР: Через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне

Президент Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с депутатами Григориопольского района во вторник, 28 марта, заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

Во время своего выступления Красносельский сказал: «Я глубоко убежден, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова, вмешается и Румыния, а это член НАТО, вмешается Румыния, вмешается и Россия. Какими средствами, каким применением оружия и так далее – тут уже открытый вопрос. Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут не ограничены в своем применении».

Между тем, президент Румынии Клаус Йоханнис по итогам встречи с польским Матеушем Моравецким на брифинге в Бухаресте во вторник, 28 марта, заявил, что договорились активизировать помощь Молдавии.

В ходе общения с журналистами Йоханнис сказал: «Мы договорились активизировать поддержку наиболее уязвимых и пострадавших от конфликта партнеров в регионе, особенно Молдавии. Бухарест и Варшава готовы поддержать Молдавию и Украину как государств-кандидатов на вступление в ЕС».

Тирасполь, Иван Бабурин

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