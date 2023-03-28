Пентагон работает над сокрытием информации о поставляемом Киеву оружии

Министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса во вторник, 28 марта, заявил, что вместе с союзниками работает над ограничением распространения информации о поставляемых вооружениях Украине, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию слушаний в Конгрессе.

Отвечая на вопрос, не слишком ли много информации о поставках оказывается в открытом доступе, шеф Пентагона сказал: «Мы стараемся этого не делать. Ряд стран предоставляют помощь, и иногда мы обнаруживаем, что наши коллеги предоставляют слишком много информации. В контактах с моими коллегами я поднимаю этот вопрос и продолжу делать это. Россия проявляет очень большое внимание к тому, где находятся эти вооружения. Мы должны работать над этим»

Отметим, что ранее сегодня СМИ сообщили, что на этом же мероприятии председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты поставляют киевскому режиму «мелкие, быстрые и маневренные беспилотные летательные системы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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