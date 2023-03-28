США заявили о прекращении предоставления информации в рамках договора ДСНВ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге во вторник, 28 марта, заявил, что в ответ на отказ России обмениваться информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), США решили также не предоставлять такую информацию, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Мы определенно хотели бы видеть полное возвращение России к выполнению соглашения. Мы считаем ДСНВ хорошим соглашением для обеих наших стран и для всего мира. Россия не полностью соблюдала свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию. Снова повторю, мы бы хотели снова это делать, но это требует соответствующей готовности и от них».

В свою очередь, представитель Пентагона по вопросам космической политики Джон Пламб на слушаниях в Палате представителей во вторник, 28 марта, заявил, что Россия не будет предоставлять США данные о своих ядерных силах, в ответ Вашингтон будет делать то же самое, – сообщает телеканал CNN.

Согласно сообщению телеканала Пламб сказал следующее: «Россия заявила, что не будет предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию обратно. США пытаются сбалансировать реакцию на безответственное поведение России. Решение не предоставлять информацию о ядерном оружии в ответ является законной контрмерой, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению договора».

Вашингтон, Иван Бабурин

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