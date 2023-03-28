Вашингтон поддержал создание спецтрибунала по Украине

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге во вторник, 28 марта, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают создание специального трибунала по Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Соединенные Штаты поддерживают разработку специального трибунала по агрессии России против Украины в форме международного суда, коренящегося в судебной системе Украины и включающего международные элементы. Мы предполагаем, что такой суд пользовался бы существенной международной поддержкой, особенно со стороны наших европейских партнеров, и в идеале базировался бы не на Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

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