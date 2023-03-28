На Запорожской АЭС построили защиту хранилища ядерных отходов от украинских обстрелов

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа во вторник, 28 марта, заявил, что завершено строительство конструкции для защиты сухого хранилища ядерных отходов Запорожской АЭС (ЗАЭС) от обстрелов украинскими неонацистами, – сообщает Интерфакс.

В комментарии агентству представитель «Росатома» сказал: «Покажем (МАГАТЭ, – прим ред.) хранилище отходов Раньше хранилище отходов станции было, по большому счету, как проходной двор – ни забора, ни системы охраны, ни системы видеонаблюдения – ничего не было. Все это было нами налажено. Достроили «купол».

Следует отметить, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 28 марта, заявил, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС в среду, 29 марта.

Москва, Иван Бабурин

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