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Среда, 29 марта 2023, 01:38 мск

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Байден отказал Нетаньяху в приглашении в Белый дом

Фото: страница Белого дома в соцсети

Президент США Джо Байден во вторник, 28 марта, на фоне сообщения посла Соединенных Штатов в Израиле Тома Найдса журналистам, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ближайшее время будет приглашен в Белый дом, заявил, что не намерен этого делать, – сообщает телеканал CNN

Комментируя манифестации и связанные с ними беспорядки в Израиле, вызванные протестами против юридической реформы, Байден сказал: «Как и многие верные сторонники Израиля, я очень обеспокоен. Они не могут продолжать так дальше. Я это дал ясно понять. И приглашать главу правительства Израиля на встречу в Белый дом в ближайшее время я не намерен».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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