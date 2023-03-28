В Москву прибыл министр иностранных дел Ирана

Глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиян вечером во вторник, 28 марта, прибыл с визитом в Москву для обсуждения министром инстранных дел России Сергеем Лавровым Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в иранском МИДе

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ИРИ, в частности, говорится: «В Москве Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождающую его делегацию встречали должностные лица российского МИД, а также посол и сотрудники диппредставительства Ирана в РФ. По прибытии министр пообщался с иранскими журналистами и ответил на вопросы о том, какие проблемы он планирует обсудить с российской стороной в ходе своего визита».

В ходе общения с представителями СМИ глава МИД Ирана сказал: «Одной из тем нашего завтрашнего обсуждения с Лавровым является Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Россия сыграла эффективную роль в новом раунде переговоров между Ираном и 4+1 в Вене, который длился в течение нескольких месяцев. Наши коллеги в России продолжают выполнять свои обязательства по возвращению сторон к переговорам».

Москва, Иван Бабурин

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