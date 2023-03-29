До Киева доходит только 20% от выделенной США помощи

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол от штата Техас на слушаниях в среду, 29 марта, заявил, что Киеву от Вашингтона достается лишь 20% выделяемой финансовой помощи, а около 60% этих средств остается в Соединенных Штатах, – сообщают СМИ.

Во время выступления Маккол сказал следующее: «Из выделенных $113 млрд. в виде четырех дополнительных пакетов помощи Украине примерно 60% ассигнуются американским войскам, американским рабочим, а также на модернизацию американского оружия и военной техники. В реальности только 20% финансирования идет непосредственно украинскому правительству в форме прямой бюджетной поддержки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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