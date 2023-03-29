Медведев поставил задачу промышленности возместить возросший расход боеприпасов

Заместитель председателя Совета безопасности, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев в среду, 29 марта, на совещании во время визита на Казанский пороховой завод заявил, что задача российской промышленности – без сбоев обеспечить потребности многократно возросший расход боеприпасов, – сообщают СМИ

В ходе совещания Медведев сказал: «В условия специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России. При этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок».

Также, в видеоролике, размещенном в своем Telegram-канале, первый зампред комиссии по ВПК говорит, что «в ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооружённых сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту».

Казань, Иван Бабурин

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