Гендиректор МАГАТЭ убедился в отсутствии на ЗАЭС вооружений

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в среду, 29 марта, заявил, что прибывший с инспекций на Запорожскую АЭС глава МАГАТЭ Рафаль Гросси убедился, что на атомной станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала Карчаа сказал: «Рафаль Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется никакого размещения никакого наступательного вооружения».

Москва, Иван Бабурин

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