Российское посольство в Париже назвало «провокационным» признание парламентом Франции республики «голодомора» на Украине

В посольстве России во Франции в связи с принятием во вторник, 28 марта, Национальным собранием резолюции о признании «голодомора» на Украине в тридцатых годах 20 века геноцидом, в среду, 29 марта, заявили, что неоспоримые исторические факты, свидетельствуют о провокационном характере такого решения, – сообщили в МИД России.

В комментарии российского посольства в Париже, опубликованном в Telegram-канале МИД России, говорится: «В связи с принятием 28 марта 2023 г. Национальным собранием Франции резолюции о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 гг. геноцидом и его осуждении обращаем внимание на неоспоримые исторические факты, свидетельствующие о необоснованном и провокационном характере такого решения. Понятие «голодомор» является политико-идеологическим конструктом, придуманным украинскими ультранационалистическими и русофобскими силами с целью очернения России и привлечения международной поддержки. Важно знать, что в указанный период страшный голод затронул не только Украину, но и другие сельскохозяйственные районы СССР, в т.ч. Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Его жертвами стали миллионы советских граждан.».

«Политические спекуляции на теме «голодомора» на Украине, призванные подстегнуть и оправдать очередные нападки на Россию, являются постыдными, поскольку, помимо грубого искажения истории, превозносят одних жертв событий тех лет и совершенно забывают о других. Подобная сортировка по национальному признаку всецело потакает политике нынешних украинских властей, имеющей ярко выраженный националистический и неонацистский уклон», – подчеркнули в российской дипмиссии во Франции.

Париж, Иван Бабурин

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