Эрдоган выступил за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак на пресс-конференции в Анкаре в среду, 29 марта, заявил, что выступает за возобновление переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом ради урегулирования конфликта, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами турецкий лидер сказал: «Мы хотим как можно скорее установить мир между Украиной и Россией за столом переговоров и прекратить войну, достигнув мира за столом переговоров. Анкара хотела бы возобновить переговоры в Стамбуле, где ранее прошло несколько раундов переговоров между российской и украинской делегациями».

Анкара, Иван Бабурин

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