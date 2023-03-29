Байден заявил, что процесс демократизации в мире не закончится никогда

Президент США Джо Байден на пленарной сессии «Саммита за демократию» в среду, 29 марта, заявил, нужно прилагать больше усилий, чтобы процесс демократизации в мире не закончился никогда, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия в социальных сетях.

В ходе своего он-лайн выступления Байден, в частности, сказал: «Необходимо прилагать еще больше усилий для развития демократии. Этот процесс не закончится никогда и международному сообществу необходимо добиваться большего прогресса».

«Здесь, в Соединенных Штатах, мы продемонстрировали, что наша демократия все еще может добиваться больших успехов и обеспечивать важный прогресс для работающих американцев. Подобный переход обеспечивается лидерами приглашенных на саммит стран, а также активистам по всему миру, требующим уважать их права. Принимаемые сейчас решения отразятся на последующие несколько десятилетий», – подчеркнул хозяин Белого дома

Вашингтон, Иван Бабурин

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