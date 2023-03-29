Путин расширил перечень угроз национальной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором внес изменения в Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, утвержденную в 2020 году. В нем он отнес к угрозам национальной безопасности оборот наркотиков в стране иностранными спецслужбами и националистическими организациями.

В документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации в среду, 29 марта, говорится, что в перечень угроз национальной безопасности теперь включается «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в РФ».

Москва, Иван Бабурин

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