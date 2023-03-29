Венгрия назвала три причины, из-за которых она не голосует за принятие Швеции в НАТО

Официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обозначил три основные причины, из-за которых Будапешт откладывает ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, – сообщается в среду, 29 марта, на страницах венгерского англоязычного издания AboutHungary

В колонке, опубликованной на сайте издания, Ковач пишет, что причинами, по которым парламент Венгрии не ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, являются: «постоянный подрыв отношений со стороны Швеции», «демонстрация морального превосходства» и «отсутствие уважения».

Официальный представитель венгерского правительства пишет: «Причина первая: постоянный подрыв отношений со стороны Швеции. …Шведские представители неоднократно стремились ударить Венгрию через дипломатические каналы, используя свое политическое влияние, чтобы нанести ущерб венгерским интересам. …Существует декларируемая и открытая враждебная позиция, которая продолжается годами. Например, министр занятости и интеграции Швеции Йохан Персон 10 мая 2022 года заявил, что «ксенофобское и националистическое правительство Венгрии продолжает нарушать принцип верховенства права». В связи с этим, Джессика Росвалл, исполняющая обязанности министра Швеции по делам ЕС, заявила: «Требуется, чтобы ЕС прекратил выплаты Венгрии».

Второй причиной, почему Венгрия не торопится голосовать за вступление Швеции в альянс, Ковач называет «рушащийся трон морального превосходства».

«Я хотел бы любезно напомнить уважаемому читателю, что не «ксенофобское» венгерское государство или его «репрессивный режим» открыто сжег Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, в котором участвовала крупная мусульманская держава. И не Венгрия – «злостный нарушитель верховенства закона», оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека тем, что это «выражение свободы», прикрывающее явный расизм маской морального превосходства», – подчеркнул представитель Будапешта.

В заключении Золтан Ковач пишет, что третьей причиной, по которой Венгрия не готова выступать за принятие Швеции в НАТО – это «отсутствие уважения».

«В связи с непростыми шведско-венгерскими отношениями в последние годы, наше правительство сочло необходимым, чтобы парламентская делегация отправилась с визитом в Швецию, чтобы обсудить и, возможно, решить множество вопросов между нами. И что мы наблюдаем? Шведскому правительству просто все равно! Шведские официальные лица расценили усилия Венгрии по примирению, как они заявили изданию Politico, «тактикой шантажа», заявив, что уступка таким попыткам сродни уплате «выкупа», – напомнил Ковач и добавил: «Время имеет решающее значение, поэтому было бы в интересах всех, чтобы шведы начали поддерживать наши общие цели».

Будапешт, Иван Бабурин

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