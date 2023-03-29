Белый дом обвинил республиканцев в том, что «школы и церкви и стали смертельно опасными»

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 29 марта, комментируя недавнюю стрельбу с жертвами в школе в Нэшвилле, заявила, что американские школы и церкви стали «смертельно опасными» по вине республиканцев, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления Жан-Пьер сказала: «Неприемлема позиция республиканцев, что ничего нельзя сделать. Наши школы, наши церкви стали теперь смертельно опасными местами. Просто за этот последний год. Я спрашиваю республиканцев, что вы скажете семьям тех, кто потерял близких в начальной школе Нэшвилла. Нужно запретить штурмовое оружие».

Вашингтон, Иван Бабурин

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