В Белом доме считают, что визит главы администрации Тайваня в США не помешает Байдену созвониться с Си Цзиньпином

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 29 марта, заявил, что визит главы администрации Тайваня в США не повлияет на планы Байдена созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщают СМИ

В ходе общения с представителями СМИ Кирби сказал: «Поездка главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты не повлияет на планы президента Байдена провести телефонные переговоры с председателем КНР. Президент по-прежнему хочет держать эти каналы связи с КНР открытыми. Он сам сказал, что с нетерпением ждет новой беседы с председателем Си. И она произойдет в подходящее время, и, конечно, когда это случится, мы дадим вам знать. Администрация США и власти КНР провели множество контактов в связи с нынешней поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты.».

«У нас было множество дипломатических консультаций на разных уровнях с Пекином по поводу транзитной поездки Цай Инвэнь через США в Белиз и Гватемалу. Такая поездка соответствует давним неофициальным отношениям США с Тайванем и американскому политическому принципу одного Китая, который остается неизменным. Тайвань сам принимает решение о совершении этих транзитов. Такие поездки не являются официальными визитами, а носят частный и неофициальный характер. Я бы также напомнил всем, что в этом нет ничего нового. Каждый президент Тайваня совершал транзит через Соединенные Штаты», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома и подчеркнул: «Китай не должен использовать этот транзит как предлог для активизации какой-либо агрессивной деятельности в районе Тайваньского пролива».

Вашингтон, Иван Бабурин

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