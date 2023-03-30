Глава Тайваня заявила о прогрессе в сотрудничестве с США

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на банкете в Нью-Йорке в четвкрг, 30 марта, заявила, что за последние три года отношения Тайбэя и Вашингтона достигли наибольшего прогресса и стали теснее, чем когда-либо ранее, – сообщает Центральное информационное агентство правительства Тайваня CNA.

В ходе своего выступления Цай Инвэнь сказала: «Тайвань добился большого прогресса в области дипломатии, отношения Тайваня и США ближе, чем когда-либо. За последние три года сотрудничество Тайваня и США достигло значительного прогресса в области обменов, в торгово-экономической сфере и в сфере безопасности. Тайвань будет работать рука об руку со всеми демократическими партнерами и продолжит твердо идти по пути демократии и свободы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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