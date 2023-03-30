Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 марта, подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 147 тыс. человек».

Следует отметить, что осенью 2022 года на военную службу были призваны 120 тыс. человек, а прошлой весной – 134,5 тыс. человек.

Москва, Иван Бабурин

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