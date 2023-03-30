Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 30 марта, заявил, что администрация США обеспокоена арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и призвал американцев немедленно покинуть Россию, – сообщают СМИ.

В письменном заявлении Энтони Блинкена, распространенном Госдепом США говорится: «Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся задержанием Россией американского гражданина – журналиста. Мы находимся в контакте по поводу этой ситуации с The Wall Street Journal. Граждане США, проживающие в РФ или посещающие ее, должны немедленно покинуть Россию. США обратились за консульским доступом к Гершковичу».

Вашингтон, Иван Бабурин

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