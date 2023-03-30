Медведев предложил вариант ответа на «свинобандеровский апокалиптический бред»

Заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 30 марта, комментируя обращение «активных нациков» к Зеленскому с просьбой о «возобновлении ядерного статуса Украины», предложил ответить петицией о незамедлительном превентивном применении российского ядерного оружия.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о «возобновлении ядерного статуса Украины» с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия. А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами».

«И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией всё-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев», – отметил зампред Совбеза.

Ранее на официальном сайте главы киевского режима Зеленского появилась петиция с просьбой о размещении на Украине ядерного оружия США.

Москва, Иван Бабурин

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