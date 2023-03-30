Госдума рассмотрит пакет законопроектов об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в сети интерент

Правительство России в четверг, 30 марта, внесло в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за пропаганду наркотических средств в интернете, согласно которому ранее привлекавшийся к ответственности виновный может получить срок лишения свободы до двух лет.

В документе, размещенном в электронной базе Госдумы, в частности, говорится, что Уголовный кодекс РФ предложено дополнить новой статьей 230.3. Согласно новой норме, пропаганда оборота или потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или культивирования наркотических растений может повлечь в том числе штраф до 50 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Наказание будет грозить тем, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за аналогичное деяние.

Вместе с поправками в УК РФ правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта – поправки в Кодекс РФ административных правонарушений (КоАП) и сопутствующие поправки в ряд законов, направленные на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Все три инициативы внесены на рассмотрение депутатов пакетом.

Следует отметить, что российский кабмин в законопроекте (325730-8) уточняет понятие «пропаганда незаконных оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, потребления наркотических средств и психотропных веществ, культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и определяющие его признаки.

Наряду с уточнением понятия пропаганды незаконного оборота наркотиков законопроектом одновременно вводится ее полный запрет, в отличие от существующего сейчас запрета некоторых из ее элементов.

Москва, Иван Бабурин

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