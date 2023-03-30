Белый дом не призывает работников СМИ покинуть Россию после ареста журналиста Wall Street Journal

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в четверг, 30 марта, заявил, что после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича власти США не предлагают редакциям СМИ отзывать своих сотрудников из России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Мне ничего не известно о том, чтобы СМИ предлагали отзывать своих журналистов из Москвы. Мы понимаем, что у вас важная работа. Выполняя ее, вы готовы и должны принимать риски. Мы это уважаем. Но это не отменяет нашей глубокой обеспокоенности по поводу присутствия американцев в России».

Ранее сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с арестом журналиста WSJ Эвана Гершковича и призвал американцев немедленно покинуть Россию

ФСБ России в четверг, 30 марта, объявила, что корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США, он собирал сведения, составляющие гостайну.

Вашингтон, Иван Бабурин

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