Власти Бразилии не стали подписывать антироссийскую декларацию американского «Саммита для демократии»

Правительство Бразилии в четверг, 30 марта, отказалось подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, в которой осуждается «агрессия Российской Федерации против Украины и звучит призыв к привлечение к ответственности российского президента Владимира Путина, – сообщает бразильская газета О Globo

Издание со ссылкой на источники пишет, что «правительство Бразилии решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, который правительство США проводит третий год подряд и который завершается в этот четверг. Как подтверждают дипломатические источники, правительство Лулы да Сильва не согласно с упором на войну в Украине и с использованием саммита для осуждения России».

По информации издания, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва направил организаторам саммита письмо, в котором он заявляет, что «недопустимо использовать знамена демократии для возведения стен и создания раздоров. Защищать демократию, значит бороться за мир».

Бразилиа, Иван Бабурин

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