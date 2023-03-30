Парламент ДНР утвердил нового премьера республики

Спикер Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка в четверг, 30 марта, сообщил, что законодатели единогласно утвердили Евгения Солнцева на пост главы регионального правительства, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Бидевка сказал: «Парламент ДНР утвердил заключение по кандидатуре Евгения Солнцева на должность председателя правительства Донецкой Народной Республики».

Сообщается, что кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на должность премьер-министра республики ранее региональному парламенту предложил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Новый премьер-министр ДНР прошел обучение в «Школе губернаторов» по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Следует отметить, что Евгений Солнцев 8 июня 2022 года был назначен заместителем главы правительства ДНР, а 11 ноября стал его первым заместителем. До этого новый премьер ДНР занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ РФ, также она возглавлял дирекцию по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиал ОАО «РЖД».

Донецк, Иван Бабурин

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