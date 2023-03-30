В Белом доме заявили, что Путин планирует получить у Северной Кореи боеприпасы в обмен на продовольствие

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в четверг, 30 марта, заявил, что президент России планирует приобрести больше боеприпасов у Северной Кореи в обмен на продовольствие, – сообщает американское издание Politico.

В ходе общения с журналистами сказал: «Владимир Путин, скорее всего, отправит в Пхеньян продовольствие в обмен на боеприпасы. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Северная Корея будет оказывать дальнейшую поддержку военным операциям России против Украины, и у нас есть новая информация о том, что Россия активно стремится приобрести у Северной Кореи дополнительные боеприпасы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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