Пентагон подготовил 65 украинцев для обслуживания системы ПВО Patriot

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на регулярном брифинге в четверг, 30 марта, заявил, что 65 украинских военных закончили обучение на американском зенитном ракетном комплексе Patriot и прибыли в Европу, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Райдер сказал: «На текущей неделе 65 украинских зенитчиков завершили обучение работе с системами Patriot в Форт-Силле, штат Оклахома, и теперь уже вернулись в Европу. На обучение выделялось 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. Сейчас обученные военные интегрируются с другой группой сил ПВО для управления системами Patriot, которые были предоставлены США, Германией и Нидерландами. Всего США подготовили около семи тысяч украинских военных, а еще более 11 тысяч другие 26 стран».

Ранее СМИ сообщали, что в связи с сокращением срока обучения украинских военных США решили отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot раньше, чем было запланировано.

Вашингтон, Иван Бабурин

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