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Пятница, 31 марта 2023, 00:16 мск

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Вашингтон открестился от союза с Индией

Фото: freepik.com

Координатор политики администрации США в Индо-Тихоокеанском регионе Курт Кемпбелл во время выступления в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне в четверг, 30 марта, заявил, что Индия союзницей США не является и никогда ею не станет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кемпбелл сказал: «Индия – великая держава. Индия не является союзницей США и никогда ею не станет. Однако это не означает, что мы сможем разделять общие подходы ко многим вещам и не будем надежными партнерами».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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