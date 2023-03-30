Тегеран обозначил свои приоритеты

Глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиян в четверг, 30 марта, заявил, что Тегеран считает своей первоочередной задачей возрождение ядерной сделки 2015 года, выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) всеми сторонами и полную отмену санкций против Ирана, – сообщает Tasnim News Agency.

Согласно сообщению агентства, глава иранской дипломатии сказал, что «возрождение СВПД по иранской ядерной программе и соблюдение всеми сторонами соглашения его условий, а также полная отмена антииранских санкций, являются приоритетом для Ирана. Тегеран действовал в этом отношении ответственно и доказал свою приверженность переговорам по реанимации ядерной сделки, но именно США не смогли принять никакого решение на этот счет».

«У нас были перспективные переговоры с г-ном Гросси, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, и мы хотим положить конец безосновательным заявлениям о мирной ядерной деятельности Ирана в рамках этих разговоров», – подчеркнул иранский министр иностранных дел.

Напомним, что 45-й президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел Вашингтон из СВПД и ввел против Ирана новые санкции. Со свой стороны, Тегеран вновь запустил развитие ядерной программы.

«Ядерная сделка», согласной которой Тегеран обязывался свернуть свою ядерную программу в обмен на снятие западных санкций, была заключена между Ираном, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и США в 2015 году.

Тегеран, Иван Бабурин

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