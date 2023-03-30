В Белом доме сожалеют, что не могут лишить Россию постоянного членства в Совбезе ООН

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг, 30 марта, заявила, что Администрация США сожалеет, но не видит никаких международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в Совете Безопасности ООН, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о предстоящем с 1 апреля председательстве России в Совбезе ООН, пресс-секретарь Белого дома сказала: «К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и не существует никаких реальных международно-правовых путей для изменения этой ситуации. Это то, с чем мы живем в настоящее время. Видеть Россию председателем Совета безопасности неприятно, но, реальность такова, какая она есть. Председатель Совета Безопасности ООН в значительной степени церемониальная должность, передающаяся раз в месяц всем членам Совбеза в алфавитном порядке. Именно это мы будем наблюдать в апреле. Соединенные Штаты будут председательствовать в СБ в августе 2023 года».

«Мы призываем Россию вести себя профессионально во время председательства, а Совет Безопасности призываем совершенствоваться и продолжать свою важную работу по ряду вопросов безопасности мира во всем мире. В руководстве США ожидают, что Россия продолжит использовать свое место в Совбезе для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание от специальной военной операции на Украине. Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН», – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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