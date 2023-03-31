Лукашенко «простил» лесбиянок, а «вину» за появление геев взял на себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления с посланием белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта, заявил, что «не доглядел» появление геев и лесбиянок в республики, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

В ходе своего выступления Лукашенко сказал следующее: «Что касается лесбиянства этого, девчонок, это мы с тобой виноваты. Этого в нашем обществе быть не должно. Я женщин в этом плане не обвиняю. Что касается мужиков, для меня это отвратительно – пусть не обидятся, если кто-то здесь есть. Девчонок я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину и за мужиков – значит, мы где-то недоработали в чем-то, значит».

«Они начинают там… ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геев, это извращенцы, это мерзость последняя», – отметил президент Белоруссии и продолжил: «Почему я об этом не говорю? У нас этих людей достаточно. К сожалению или нет, во власти на очень высоком уровне я тоже знаю некоторых людей. … Я поручу: дайте мне характеристику, что это за люди, как они работают. Дай бог не геям так работать, как они. Ни одной не было отрицательной характеристики, проверял по разным направлениям, чтобы сами своих не защищали там. Ни разу не было отрицательных характеристик».

«Ну давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. Ну к чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают, работают хорошо. Но никакой пропаганды этих мерзких отношений быть в обществе не должно. Почему? Ответ простой: еще ни один мужик не родил», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Минск, Иван Бабурин

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