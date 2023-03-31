В НАТО официально запретили пользоваться TikTok

Скачивать приложение социальной сети TikTok на служебные устройства запретили своим сотрудникам в НАТО из соображений безопасности, – передает в пятницу, 31 марта, телеканал CNN.
Собеседники телеканала сообщили, что TikTok нельзя было пользоваться на устройствах альянса и ранее из-за внутренних технических ограничений, однако, в пятницу утром руководство Североатлантического альянса направило своим сотрудникам официальное уведомление о запрете скачивать приложение этой социальной сети на служебные устройства.
«Письмо закрепило запрет на официальном уровне», – сообщили источники CNN.
Кроме того, высокопоставленный чиновник альянса в комментарии телеканалу заявил: «Кибербезопасность является главным приоритетом для НАТО. НАТО предъявляет строгие требования к выбору приложений для служебного использования. TikTok недоступен на устройствах, предоставляемых НАТО».
Следует напомнить, что ранее запрет на установку и использование приложение TikTok на служебные устройства ввели в Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. Власти Великобритании, Канады, Бельгии, Нидерландов, Новой Зеландии, Чехии, также запретили госслужащим устанавливать TikTok на корпоративные устройства.
Брюссель, Иван Бабурин
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