Небензя: Россия размещает тактические ядерные вооружения в Белоруссии в ответ на провокационные действия Запада

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления на Совете безопасности ООН по вопросу размещения российского вооружения в Белоруссии в пятницу, 21 марта, заявил, что Россия делает это в ответ на провокационные агрессивные действия Запада, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Василий Небензя: «На фоне открыто декларируемого НАТО стремления нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии. Именно в этом направлении идут озвученные президентом России меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров».

«Или вы всерьез рассчитывали на то, что мы не будем должным образом реагировать на ваши провокационные агрессивные действия?», – задал вопрос присутствующим российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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