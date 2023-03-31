Посол Дании вызван в МИД Турции из-за «преступления» против Корана

Посол Дании в Анкаре Данни Аннан в пятницу, 31 марта, вызван в МИД Турции из-за совершенного в королевстве «преступления» против Корана и флага Турции в праздник Рамадан, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении министерства иностранных дел Турции говорится: «Мы самым решительным образом осуждаем то, что преступление на почве ненависти, совершенное в Дании 24 марта против нашей священной книги, Корана, и нашего славного флага, было разрешено вновь 31 марта, в Рамадан. Мы вновь заявляем, что разрешение этого чудовищного акта под прикрытием свободы слова является абсолютно неприемлемым и что такой подход никогда не может быть оправдан».

«Посол Дании, вызванный в наше министерство, был проинформирован о том, что мы решительно осуждаем и протестуем против этого гнусного нападения. Мы еще раз решительно призываем датские власти предпринять необходимые действия против виновных в этом преступлении и принять эффективные меры для предотвращения повторения подобных провокаций», – подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Анкара, Иван Бабурин

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