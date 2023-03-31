Макрон планирует убедить Си Цзиньпина отказать Москве в военной поддержке

Во время визита в Пекин с 5 по 7 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ходе обсуждения ситуации на Украине убедить руководство Китая отказать России в военной поддержке, – сообщает французское агентство AFP.

Один из советников президента Франции со ссылкой на своего шефа сказал агентству: «Если Китай примет это катастрофическое решение, это окажет серьезное стратегическое влияние на конфликт. Президент хочет найти пространство с Пекином для инициатив по поддержке гражданского населения Украины, а также определить среднесрочный путь урегулирования конфликта. Китай – это единственная страна в мире, способная оказать немедленное и радикальное влияние на конфликт в том или ином направлении».

«Макрон рассчитывает убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Россию и подтолкнуть ее к урегулированию конфликта путем переговоров. Впрочем, после недавнего визита Си Цзиньпина в Россию, где он и президент Владимир Путин подписали совместные заявления, объявив о развитии сотрудничества между странами и подчеркнув особый характер отношений между Москвой и Пекином, в Париже пересмотрели свои амбиции в сторону уменьшения», – говорится в публикации агентства.

Париж, Иван Бабурин

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