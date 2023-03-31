Манифестации против «закона о диктатуре» в Израиле возобновятся 1 апреля

Организаторы манифестаций против правительства Нетаньяху и юридической реформы в Израиле в пятницу, 31 марта, анонсировали возобновление демонстраций против «закона о диктатуре» в субботу, 1 апреля, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении, распространенном организаторами акций протеста, в частности, говорится: «В Израиле возобновятся акции протеста против правовой реформы. Основная акция начнется на улице Каплан в Тель-Авиве в 19:30, ей будет предшествовать демонстрация, которая начнется в 18:30 с улицы Ротшильд, 1».

«Осталось четыре недели до принятия закона о диктатуре. Каждый, кто читал заявления министра юстиции и других официальных лиц, понимает, что, к сожалению, они не хотят достигать договоренностей, а стремятся только выиграть время. Мы переживаем самый критический момент за всю историю Израиля, идите на демонстрации!», – говорится в призыве организаторов манифестации.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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