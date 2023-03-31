Электронный способ вручения повестки в военкомат – незаконен

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в пятницу, 31 марта, заявил, что повестки в военкомат надо вручать призывникам под роспись, электронный способ вызова в военкоматы в настоящее время не закреплен в российском законодательстве, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина о том, что «вручение в электронном виде то же самое, что и лично», сенатор сказал: «Электронный способ вызова в военкомат в российском законодательстве не определен. Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой. Оповещения в электронном виде не являются повестками. По сути, это лишь информирование, каждый человек вправе сам решить, откликнуться или проигнорировать приглашение».

В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что нет закона, обязывающего граждан России иметь профиль на «Госуслугах».

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Закон, во-первых, не обязывает россиян иметь профиль на «Госуслугах». Во-вторых, человек вправе, как завести запись, так ее и удалить в любой момент. Никакой ответственности за удаление аккаунта нет и не предвидится».

Ранее сегодня зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию будет приравнена к личному вручению.

«Вручение в электронном виде, то же самое, что и лично», – заявил Швыткин.

Москва, Иван Бабурин

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